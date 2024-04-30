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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024

30
APRIL
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الأخبار: مفاوضات القاهرة: المقاومة تتحسّس «فخاخ» العدو

جيش العدو «يتبنّى» موقف المقاومة: التهدئة في لبنان بعد وقف العدوان على غزة!
قرارٌ يكسر القانون هو «القرار المناسب»: مجلس الوزراء يخدم مصالح ميقاتي

 

 

نداء الوطن: بري وميقاتي يتبلّغان مضمون الورقة الفرنسية و"الحزب" على رفضه
صواريخ "القسّام" تستكمل استباحة "الجماعة" والمرجعيات السنيّة تغرق في الصمت

 

 

 

البناء: بايدن يتصل بالسيسي وتميم آل ثاني للضغط على حماس لقبول صفقة بلينكن‪/‬ الصفقة: تبادل وهدنة بلا مبدأ وقف الحرب وفك الحصار والانسحاب والإعمار‪/‬ أميركا: الطلاب والشرطة كرٌّ وفرٌّ… الاحتلال ينزف في غزة والجنوب… واليمن

 

 


اللواء: حزب الله يستبق وصول الاقتراح الفرنسي: لا إراحة لنتنياهو قبل وقف الحرب
إعداد الردّ اللبناني على الورقة.. وتحضير لملف النزوح قبل وصول الوفد الأوروبي

 

 


النهار: الورقة الفرنسية وصلت... و"معركة" في ملف النازحين

 

 

 

الجمهورية: هدنة غزة تؤسس للحل جنوبًا
دفع عملية التطبيع

 

 


l'orient le jour: Joumblatt à « L’OLJ » : Il est inévitable de discuter avec le régime syrien au sujet des migrants

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

 


الأنباء الكويتية: ساعات مفصلية قد تؤدي إلى وقف الحرب في الجنوب
هل يلتقط اللبنانيون الفرصة وينجزون الاستحقاق الرئاسي وينتزعون «ليونة» من «حزب الله»؟

 

 

الشرق الأوسط السعودية: انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في غزة بعد 7 أشهر من الحرب

 

 


الوطن السورية: فلايشر بحثت خطط برنامج الغذاء العالمي المستقبلية بالتعاون مع الحكومة السورية والشركاء الوطنيين … المقداد: مشاريع الإنعاش المبكر يجب أن تسهم في تعزيز صمود شعبنا

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