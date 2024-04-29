جيش العدو يعلن مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين في كمين القسام قرب ثكنة وسط القطاع

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ثكنة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان تحت بند "سمح بالنشر": "سمح مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر أن المقاتلين الرقيب عيدو أبيب من كريات يام والرقيب كالكيدان مهري قتلا أمس في انفجار في مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ممر نتساريم في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وأصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة وتم إجلاؤهما بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي"، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم ".