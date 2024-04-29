living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرار من نهرا بشأن "الدراجات النارية المخالفة"!

29
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قراراً طلب فيه ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة خصوصاً في منطقة طرابلس ومحيطها، وذلك عطفا على مقررات مجلس الامن الفرعي.

وجاء في نص القرار: "جانب قيادة درك منطقة الشمال الإقليمية، عطفًا على مقررات اجتماع مجلس الأمن الفرعي الذي انعقد بتاريخ 2024/4/4 ، واستكمالا لحملة ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة خصوصا في منطقة طرابلس ومحيطها والتي تسهل عملية نشل المارة إضافة الى أنها تتسبب بحوادث مرورية خطيرة.

وأضاف، "حيث أن العديد من الأشخاص يقودون الدراجات النارية للقيام بسلوكيات غير أخلاقية من خلال إزعاج الناس واقلاق راحتهم ليلا ونهارا".


وتابع القرار، "الاطلاع وتكليف من يلزم ابلاغ مستوردي ومحلات بيع الدراجات النارية عدم بيع أي دراجة لمن لا يحمل رخص السوق القانونية وأخذ تعهد بوجوب تسجيلها في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات خلال مهلة شهرين من تاريخ ابرام عقد البيع وذلك تحت طائلة الحجز واقفال المحلات المخالفة بالشمع الأحمر وأخذ إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال لفتح محضر تحقيق عدلي لملاحقة المخالفين والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص وايداعنا محاضر التبليغ بموجب جداول والإفادة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   