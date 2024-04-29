living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"أنظروا إلى مصيرَ المُزوّرين"... السيد يغرد عن مؤامرة شهود الزور

29
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

اليوم ٢٩ نيسان، قد لا يعني هذا اليوم شيئاً للكثيرين في لبنان، لكنه يعني كثيراً للرئيس الشهيد رفيق الحريري!!! ففي مثل هذا اليوم من العام ٢٠٠٩، حرَّرَتْ المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الحريري، جميل السيّد ورفاقه الضباط من إعتقال سياسي زوراً دامَ أربع سنوات، بعدما إنفضحت أمام تلك المحكمة مؤامرة شهود الزور التي ركّبتها لجنة التحقيق الدولية بالتواطؤ مع إبن الشهيد وقضاته سعيد ميرزا وصقر صقر وإلياس عيد وفرع المعلومات بقيادة وسام الحسن وسياسيون وإعلاميون على رأسهم فارس خشان، الذين لقّنوا شهادة الزور إلى شهود زور منهم السوريان محمد زهير الصديق وهشام هسام وغيرهما… المحكمة الدولية كانت مُسيّسة لكي تتّهم بدايةً سوريا والضباط اللبنانيين زوراً، ثم لكي تتهم لاحقاً عناصر من حزب الله، تلك المحكمة رفضَت طلباتي بمحاكمة شهود الزور أمامها مدّعيَة أن ذلك ليس من صلاحياتها، علماً بأنها لو حققت معهم لكانوا إعترفوا بأسماء من جنّدهم لتضليل التحقيق وطمْس الحقيقة! بالخلاصة، الرئيس الشهيد ذهبت قضيّته فرق عملة لدى تجّار السياسة في ١٤ آذار يومها، لكن العدالة وإنْ توقّفَتْ لدى القضاء، فهي مُستمِرّة لدى القدَر، فأنظروا إلى مصيرَ المُزوّرين…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   