الحلبي كشف عن آخر مستجدات الامتحانات الرسمية...!

A + A -

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي جلسة برئاسة النائب حسن مراد، وحضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي والنواب الاعضاء والمدير العام للتربية عماد الاشقر.



وقال الحلبي: "عرضت الوزارة بعض الافكار وتمت مناقشتها، واستمعنا الى الاراء والتوصيات التي صدرت عن اللجنة، وأعد بأننا سنأخذ كل هذه المداولات والتوصيات بالاعتبار وسنستكمل جولة المشاورات مع جميع اركان العائلة التربوية وسيكون لوزارة التربية موقف يحسم كل ما يتعلق بالامتحانات الرسمية".



ودعا الى، "الخروج من هذا النقاش في الاعلام والسياسة".