التيار الوطني الحر نعى الزميلة ريتا شاهين: تميّزت بالمهنية المسؤولة والأخلاق الإعلامية

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صدر عن التيار الوطني الحر البيان التالي:

غيّب الموت الصحافية والناشطة في التيار الوطني الحر ريتا شاهين، في شكلٍ مفاجئ.

ولقد شكّلت حياة الراحلة مسيرة حافلة في العمل الصحافي والإعلامي المحترف، وكذلك بنشاطها المستمر في صفوف "التيار". فتميّزت بالمهنية المسؤولة والأخلاق الإعلامية، بعملها الدؤوب والمثابر في الوكالة الوطنية للإعلام والصحف التي كتبت فيها، وكمستشارة إعلامية في وزارة الطاقة، كما استمرت بمتابعة مسيرتها الأكاديمية عبر إعداد رسالة للدكتوراه في علوم الإعلام والإتصال. وقد حافظت طيلة هذه المسيرة على العلاقات الجيدة مع جميع من عرفوها، وهي صاحبة القلب الكبير والإبتسامة الدائمة.

إن التيار الوطني الحر إذ ينعي الفقيدة، يتقدم من أهلها وأصدقائها وأبناء "التيار" بأحر التعازي، سائلاً لها الرحمة ولعائلتها ومحبيها الصبر والتعزية.