هاشم يكشف عن تنسيق اميركي فرنسي!

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ذكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، اليوم الاثنين، "كما وعد سيجورنيه الرئيس بري فالورقة الفرنسية ستصل خلال ساعات وحتى الان لم يتسلمها لبنان وقيل ان باريس زودت اسرائيل بالورقة وهي تنتظر الجواب وعلى اساسه يتم ابلاغ الجانب اللبناني".



وأردف هاشم في حديث لـ "OTV"، "يبدو ان هناك تنسيقا اميركيا فرنسيا ولاسيما بعد زيارة لودريان لواشنطن وقد تكون هذه الورقة الجديدة المنقحة اجريت عليها تعديلات نتبجة تفاهمات لم تتبين كل توضيحاتها بعد".



وتعليقاً على استبدال عبارة تراجع حزب الله باعادة تموضع، قال: "سيجورنيه قال انه لم يبلغ بمضمون الورقة لحين تسليمها للفريق اللبناني وبالتالي لا يمكن تأكيد ذلك بعد".







وختم هاشم، "لا ورقة موحدة بين اميركا وفرنسا فيما يعمل عليه هوكشتاين شيء والورقة الفرنسية امر اخر وقد يكون هناك تفاهم لكنه لم يصل لحدود التماهي بطرح ورقة موحدة".