"النزوح يشكل خطراً وجودياً"... فريد البستاني يحذر: الانفجار أصبح امرا واقعا!

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كتب النائب فريد البستاني عبر حسابه على منصة "اكس":

النزوح السوري غير الشرعي يشكل خطراً وجودياً على لبنان واللبنانيين بكلّ اطيافهم. كنت قد شاركتُ في أيلول الماضي لائحةً تفصيليةً حول عدد النازحين السوريين في كل قضاء تظهر ان عدد النازحين في الشوف، على سبيل المثال، يوازي ثلاثة أضعاف عدد المقيمين اللبنانيين. هذا التفلت يؤدي إلى مشاكل واشكالات متنقلة في مختلف المناطق، آخرها السرقة التي حصلت في الدامور والتي دفع ثمنها بعض شباب البلدة مِمّن تصدوا للسارق، اذ تم توقيفهم على سبيل التحقيق. الوضع يتطور والخوف من ان تنفجر هذه القنبلة اصبح واقعاً. عودة النازحين الى بلادهم في اسرع وقت بات ضرورة حتمية.