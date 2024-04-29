نقابة المعلمين: اتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية على ألا يقل المبلغ المعطى للأساتذة بالدولار عن نسبة 65% العام المقبل

A + A -

أعلن المجلس التّنفيذي لنقابة المعلمين، عقب اجتماعه الدّوري في مركز النّقابة في بدارو، بمشاركة رؤساء الفروع، "الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان على ألّا يقلّ المبلغ الّذي يُعطى للأساتذة بالدّولار الأميركي عن نسبة 65% العام المقبل"، داعيًا روابط الأساتذة إلى "الاتفاق منذ العام الحالي مع إدارات المدارس على هذا الأساس".

ولفت في بيان، إلى أنّ "النّقابة مستعدّة للتّدخّل كالمعتاد لضمان تنفيذ هذا الاتفاق في جميع المدارس، وذلك كي يتمكّن الأساتذة من تأمين الحدّ الأدنى من مستلزماتهم المعيشيّة في هذه المرحلة الصّعبة والمستمرّة منذ أربع سنوات".

وأشار المجلس إلى "الاتفاق مع مؤسّسة الضمان الاجتماعي على تغطية النّفقات الاستشفائيّة للمعلّمين حتّى شهر أيلول المقبل، وفق الرّسوم الماليّة القديمة، إلى حين تأمين المداخيل اللّازمة، فيُرجى من جميع الأساتذة مراجعة النّقابة بهذا الخصوص عند اللّزوم".

وأوضح أنّ "بعد صدور المرسوم رقم 13164 برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، وبدءًا من تاريخ 5 حزيران 2024، ستصبح قيمة الانتساب إلى النّقابة 1,800,000 ليرة لبنانيّة، وقيمة الاشتراك السّنوي 1,350,000 ليرة لبنانيّة"، مشجّعًا المعلّمين على "الانتساب إلى النّقابة، لأنّها المرجع الأوّل في الدّفاع عن مصالحهم كافّة من الرّواتب إلى التّعاضد فالتّعويض، وغيرها من الأمور الّتي تضمن الحفاظ على قيمة هذه المهنة والضّمانات الّتي توفّرها للمعلّمين".