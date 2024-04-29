بيان من "نقابة المعلمين"..

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عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري في مركز النقابة في بدارو، بمشاركة رؤساء الفروع، وبعد الاجتماع اعلنت النقابة في بيان، "الاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على ألا يقلّ المبلغ الذي يعطى للأساتذة بالدولار الأميركي عن نسبة ٦٥% العام المقبل"، ودعت روابط الأساتذة إلى "الاتفاق منذ العام الحالي مع إدارات المدارس على هذا الأساس"، مؤكدة انها "مستعدة للتدخل كالمعتاد لضمان تنفيذ هذا الاتفاق في كل المدارس، كي يتمكن الأساتذة من تأمين الحد الأدنى من مستلزماتهم المعيشية في هذه المرحلة الصعبة والمستمرة منذ أربع سنوات".

ولفتت الى "الاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تغطية النفقات الاستشفائية للمعلمين حتى شهر أيلول المقبل وفق الرسوم المالية القديمة، إلى حين تأمين المداخيل اللازمة، فيرجى من جميع الأساتذة مراجعة النقابة في هذا الخصوص عند اللزوم"، وافادت انه "بعد صدور المرسوم الرقم ١٣١٦٤ برفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٨ مليون ليرة، وبدءا من تاريخ ٥ حزيران ٢٠٢٤، ستصبح قيمة الانتساب إلى النقابة ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، وقيمة الاشتراك السنوي ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة لبنانية".

وختمت مطالبةالزملاء المعلمين بـ"الانتساب إلى النقابة لأنها المرجع الأول في الدفاع عن مصالحهم كافة من الرواتب إلى التعاضد، فالتعويض وغيره من الأمور تضمن الحفاظ على قيمة هذه المهنة والضمانات التي توفرها للمعلمين".