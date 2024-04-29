أبو زيد: الظهور المتفلت للمسلحين مُدان وغير مسؤول

A + A -

كتب النائب السابق أمل أبو زيد على صفحته على منصة "إكس" ما يلي: "شاهدنا المظاهر المسلحة في عكار وما رافقها من إطلاق نار وقذائف آر بي جي وسط الناس…

مع احترامنا وتقديرنا لشهادة من يسقطون دفاعاً عن الجنوب إلا أن الظهور المتفلت للمسلحين وإطلاق النار العشوائي بمناسبة وغير مناسبة عمل مُدان وغير مسؤول وحسناً ما فعلته الجماعة الاسلامية التي أبدت أسفها لهذه المظاهر وحرصها على الاستقرار، وإننا ننوّه بهذا الموقف آملين احترام الدولة وقواها الشرعية وعدم تكرار المشاهد المسيئة لعكار ولكل المناطق اللبنانية حفاظاً على السلم الاهلي وعدم استحضار أي عامل من عوامل الحرب المشؤومة".