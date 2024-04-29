ياسين حول الظّهور المسلّح للجماعة الإسلامية: "غير حضارية"!

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اعتبر وزير البيئة ناصر ياسين في حديث الى "صوت كل لبنان"، ان "نتائج زيارة وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني لم تظهر بعد، إلّا انها تصب ضمن المحاولات الأوروبية والاميركية التي تساهم بالتعاون مع الدبلوماسية اللبنانية في حماية البلاد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية".

وجدد ياسين تأكيد أن "لبنان متمسك بمفتاح السلام فيما الجانب الإسرائيلي هو الذي يواصل المنحى التصاعدي لاعتداءاته". ورداً على سؤال عن الظّهور المسلّح للجماعة الإسلامية، وصفها ياسين ب"غير الحضارية"، مشدداً على "وجوب ضبط النفس في هذه اللحظة الحرجة على حدودنا الجنوبية وفي الداخل ايضاً"، لافتاً الى "كثرة الملفات الشائكة".

وفي ملف النّزوح السّوري، تحدث ياسين عن زخم غير مسبوق بعد ان "رفع لبنان الصوت عالياً، بالتزامن مع مؤشرات سلبية عدّة منها انخفاض التمويل الإنساني للنازحين الى النصف في العام 2023، وهذا دليل الى تراجع الاهتمام الدولي بهم".

وشدد على أن "العودة ستبقى شبه معدومة والملف سيبقى في حلقة مفرغة، إلا في حال وافق المجتمع الدولي على إعطاء المساعدات للنازحين في بلادهم لتسريع عملية العودة على ان تستكمل بخطوات لاحقة كإعادة الاعمار ومشاريع النهوض في سوريا".