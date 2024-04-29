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كانت عطلة نهاية الأسبوع شهدت هجمة ديبلوماسية لافتة على لبنان، تجلّت بزيارتي كل من وزير خارجيتي فرنسا ستيفان سيجورنيه، الآتي في مهمّة تتعلق بالقرار الدولي 1701، والبحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي حمل إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة الرسمية للبنان إلى المشاركة في أعمال القمة العربية السنوية الدورية الثالثة والثلاثين التي ستُعقد في المنامة في 16 ايار المقبل.

وإلى ذلك قال مرجع كبير لـ«الجمهورية»، انّ الوزير الفرنسي اكّد للمسؤولين الذين التقاهم انّ فرنسا مهتمة جداً بلبنان، بدليل انّه بدأ جولته في المنطقة من بيروت، وانّ فرنسا اخذت بتلك الملاحظات اللبنانية على ورقتها في شأن تنفيذ القرار الدولي 1701 ووقف الحرب الدائرة في الجنوب.

وقد التقى سيجورنيه بري وميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون، ترافقه مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية آن غريو، وسفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية، حيث تناول البحث تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة، وتركّز على المقترحات الفرنسية في شأن القرار 1701.