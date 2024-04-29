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حرب الجنوب تتصاعد!

29
APRIL
2024
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حافظ المشهد الجنوبي امس على واقعه اليومي الساخن، مع تواصل القصف المتبادل والمعارك بين المقاومة وجيش العدو الإسرائيلي.

فقد دوت صباح امس صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان، كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية عشرة الا ربعا من ظهر امس غارة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، لجهة رميش.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي قبيل منتصف الليل على اطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة، ما سبب اضرارا جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل. كما اغار على اهداف ومنازل مدنية في بلدة مارون الراس، وقرابة الثانية فجرا، اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدة عيتا الشعب من موقعه في بركة ريشا.

وحتى صباح امس حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

في المقابل أصدرت «المقاومة الإسلامية» البيان الآتي: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:10) من بعد ظهر يوم الأحد 28-4-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة».

واعلن الاعلام الحربي في حزب الله في بيان انه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (11:45) من نهار يوم الأحد 28-4-2024 موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة».

وكان القصف المدفعي الاسرائيلي قد استهدف اول من امس أطراف بلدات يارين والجبين والضهيرة،وعصراً، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة القوزح في القطاع الغربي من جنوب لبنان. وتحركت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهداف لاحتمال وقوع إصابات، هذا، ونفّذ الطيران الإسرائيلي أيضًا غارة على بلدة بيت ليف، فيما تعرضت بليدا وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي، وتعرّض محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي، مساء، لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين بالصواريخ استهدفتا بلدة حولا في جنوب لبنان، وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا على دفعتين أطراف بلدة مركبا بمحاذاة الطريق العام، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفًا أطراف بلدة صربين. وعلى الفور، تحرَّكت فرق الإسعاف باتجاه المكان المُستهدف، وأفادت المعلومات عن سقوط 6 إصابات بينها طفلة تعرّضت لإصابة في رأسها.

بدورها أصدرت المقاومة الاسلامية بيانا جاء فيه: ردًا على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا الإغتيال الجبان على طريق السريرة، قصف ‏‏‏مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الجمعة 26-4-2024 موقع حبوشيت ومقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا»، وصدر عن حزب الله البيان التالي: استهدف مجاهدو ‌المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اول من امس تموضعات مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة». وصدر عن حزب الله بيان جاء فيه: «شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية السبت 27-4-2024 هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني واصابوه بشكل مباشر».

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد واصل غاراته بالصواريخ الثقيلة حتى منتصف ليل السبت- الاحد، وقرابة الساعة الثانية عشرة والنصف من فجر أمس، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدتي كفرشوبا وشبعا في منطقة العرقوب، وأسفرت هذه الغارات الإسرائيلية التي استهدفت كفرشوبا، عن استشهاد المواطن قاسم اسعد وتدمير بعض المنازل والممتلكات في البلدة.

جاء ذلك بعد أن نفّذت إسرائيل عملية اغتيال جديدة مساء الجمعة بعد أن أغارت مسيّرة على سيارة على طريق ميدون- البقاع الغربي، ما أدى إلى استشهاد قياديين من «الجماعة الإسلامية» في لبنان، ونعت «الجماعة الإٍسلامية» في بيان مصعب وبلال خلف.

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