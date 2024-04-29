زيارة سيجورنيه أتت خالية من أي مقترح

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قال مصدر سياسي بارز واكب أجواء اجتماعات وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لـ«الجمهورية»: «انّ الزيارة أتت خالية من أي مقترح كان يجب ان يطّلع عليه المعنيون في لبنان قبل الزيارة أو خلالها، لكي تكون الزيارة مثمرة ولها نتائج وناضجة، لكن من المستغرب تأخّر الورقة الفرنسية علماً أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون اعلن عن وجودها منذ اجتماع الاليزيه مع الرئيس نجيب ميقاتي، ولدى سؤال الوزير الفرنسي عنها كان يجيب: «ستصل بعد قليل». لكن يبدو انّ طريقها كانت مزدحمة وبالتالي لبنان لا يزال في انتظارها ليردّ عليها».

وكشف المصدر أن «لا معلومات حتى الآن عن مدى التنسيق الاميركي ـ الفرنسي حول الورقة، ولم نكن ننتظر الموفد الأميركي اموس هوكشتاين في لبنان بعد تل ابيب، لأنّه قال في المرّة الأخيرة التي زار فيها بيروت انّ عمله يتركّز على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة للانتقال إلى جبهة لبنان والعمل على خفض التصعيد فوراً، ثم البدء تدريجاً بتطبيق القرار 1701».

ولفت المصدر إلى انّ المفاوضات الجارية الآن حول غزة أصبحت على درجة عالية من الجهد، ما يرفع منسوب إمكانية التوصل إلى هدنة.. وما علينا سوى الانتظار».