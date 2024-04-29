الأسد: تعزيز التضامن والعمل المشترك ضروري لاستقرار المنطقة

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الوطن السورية: أكد الرئيس بشار الأسد ضرورة تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

وخلال استقباله أمس وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني تم استعراض أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية.

كما جرى خلال اللقاء، حسب البيان الرئاسي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل.

وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، ذكرت أن الرئيس الأسد أشاد خلال اللقاء باستضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأعرب عن ثقته في نجاح القمة في تحقيق أهداف وتطلعات قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي.

بدوره نقل الزياني إلى الرئيس الأسد تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة، وتمنياتهما لسيادته بدوام الصحة والعافية، وللشعب السوري بدوام الأمن والاستقرار والازدهار، مشيداً بما تشهده علاقات التعاون الثنائي من تطور وتقدم.