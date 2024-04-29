عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 نيسان 2024

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الأخبار: جعجع وحيداً: الأمر ليس لك

المقاومة: وقف الحرب شرط أي اتفاق

محاولة جديدة لفصل لبنان عن غزة

الهبّة الطالبية تتمدّد: التاريخ لا يعلّم واشنطن







اللواء: رسالة فرنسية بانتظار الإقتراح تجنِّب الحرب بنشر الجيش

أخبار هوكشتاين تنقطع في تل أبيب.. وملامح توترات أمنية في لبنان

البناء: واشنطن تسحب فجأة قواتها من البحر الأحمر.. واليمن لترتيب بنك أهداف بديل/ مشاورات بايدن ونتنياهو في صفقة التفاوض تنتهي بعرض لا يُنهي الحرب/ جيش الاحتلال مذعور من تصعيد المقاومة في غزة ولبنان وخصوصاً مزارع شبعا

نداء الوطن: السعودية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية: العالم خذل غزة

"أجواء إيجابية" متّصلة بالهدنة: "إجتياح رفح" مؤجّل؟

الجمهورية: الورقة الفرنسية تنتظر إسرائيل

مقترحات فرنسية لتخفيف التوتر



النهار: السلاح الميليشيوي "يواجه" المطالبة بالـ 1701 مقترحات سيجورنيه المعدّلة تنتظر رد إسرائيل



l'orient le jour: Paris sonde les Libanais, le regard désormais tourné vers les Israéliens

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: بري بحث وسيجورنيه ملفات الحرب ورئاسة الجمهورية والنازحين وتشدد في تطبيق القرار 1701

الطرح الفرنسي الجديد يصطدم برفض «حزب الله» فصل المسار اللبناني عن حرب غزة



الشرق الأوسط السعودية: مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»

ولي العهد السعودي التقى أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي... واليوم الأول ناقش تأثير التحوّلات الجيوسياسية على النمو العالمي



الوطن السورية: بحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية وأهم المواضيع على جدول أعمال القمة العربية المقبلة … الرئيس الأسد: تعزيز التضامن والعمل المشترك ضروري لاستقرار المنطقة