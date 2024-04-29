عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 نيسان 2024

الأخبار: جعجع وحيداً: الأمر ليس لك
المقاومة: وقف الحرب شرط أي اتفاق
محاولة جديدة لفصل لبنان عن غزة
الهبّة الطالبية تتمدّد: التاريخ لا يعلّم واشنطن
اللواء: رسالة فرنسية بانتظار الإقتراح تجنِّب الحرب بنشر الجيش
أخبار هوكشتاين تنقطع في تل أبيب.. وملامح توترات أمنية في لبنان
البناء: واشنطن تسحب فجأة قواتها من البحر الأحمر.. واليمن لترتيب بنك أهداف بديل/ مشاورات بايدن ونتنياهو في صفقة التفاوض تنتهي بعرض لا يُنهي الحرب/ جيش الاحتلال مذعور من تصعيد المقاومة في غزة ولبنان وخصوصاً مزارع شبعا
نداء الوطن: السعودية تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية: العالم خذل غزة
"أجواء إيجابية" متّصلة بالهدنة: "إجتياح رفح" مؤجّل؟
الجمهورية: الورقة الفرنسية تنتظر إسرائيل
مقترحات فرنسية لتخفيف التوتر
النهار: السلاح الميليشيوي "يواجه" المطالبة بالـ 1701 مقترحات سيجورنيه المعدّلة تنتظر رد إسرائيل
l'orient le jour: Paris sonde les Libanais, le regard désormais tourné vers les Israéliens
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: بري بحث وسيجورنيه ملفات الحرب ورئاسة الجمهورية والنازحين وتشدد في تطبيق القرار 1701
الطرح الفرنسي الجديد يصطدم برفض «حزب الله» فصل المسار اللبناني عن حرب غزة
الشرق الأوسط السعودية: مشاركة دولية واسعة في «دافوس الرياض»
ولي العهد السعودي التقى أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي... واليوم الأول ناقش تأثير التحوّلات الجيوسياسية على النمو العالمي
الوطن السورية: بحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية وأهم المواضيع على جدول أعمال القمة العربية المقبلة … الرئيس الأسد: تعزيز التضامن والعمل المشترك ضروري لاستقرار المنطقة