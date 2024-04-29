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أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 نيسان 2024

29
APRIL
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

نقل عن مصدر دبلوماسي أوروبي أن وزير الخارجية الفرنسية بعد التشاور مع باريس صرف النظر عن طرح أي مبادرة تتصل بترتيبات على حدود لبنان الجنوبية في ضوء ما لمسه من موقف حاسم لبنانياً برفض أي بحث بهذه الترتيبات قبل وقف الحرب على غزة، وبالتالي لا جدوى القيام بوساطة طلبها رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو متوقعاً أن تخلّيه عن شرط سحب حزب الله لوحدات الرضوان عن الحدود إلى ما وراء الليطانيّ سوف يفتح الطريق للبحث بتهدئة جبهة الجنوب. وبالتالي فإن باريس لا تريد ان تخسر علاقاتها اللبنانية أو أن تبدو سطحية في مبادرتها لمجرد أن نتنياهو توهّم أنه يقدم شيئاً جديداً.


كواليس

توقفت مصادر سياسيّة إقليميّة ودوليّة أمام سحب البوارج الأوروبية والأميركية بما في ذلك حاملة الطائرات ايزنهاور من البحر الأحمر ووضعته بين احتمالين، الأول نيّة التصعيد بتوجيه ضربات للقوات اليمنيّة وتفادي الرد على الأساطيل والقطع البحريّة والحاملات. وفي هذه الحالة فإن كلام المسؤول السياسي في أنصار الله عن تكوين بنك أهداف بديل لقطع البحريّة طرح احتمال استهداف القواعد الأميركيّة في دول الخليج، خصوصاً مقر الأسطول الأميركيّ الخامس في البحرين. أما الاحتمال الثاني وهو الانكفاء، فالنتيجة المترتبة عليه زيادة إمساك اليمن بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب وهذا له مترتبات إقليميّة ودوليّة كبيرة.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تصاعدت إعتراضات مرجعيات روحية ونواب من عدة مناطق إحتجاجاً على تكرار قرارات التكليف المؤقت لوظائف في الفئتين الأولى والثانية!

 

همس
تدور إتصالات بعيدة عن الأضواء بين طرفين حزبيَّين شهدت العلاقة بينهما تحسناً مفاجئاً في الفترة الأخيرة، رغم العداوة السياسية التي تحكَّمت بعلاقاتهما المتوترة سابقاً!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تؤكد مرجعية روحية رفضها للسلة المتكاملة لانتخاب الرئيس ورفضها أيضاً البحث في تركيبة النظام رغم غضبها ونقمتها من الوضع الحاصل.

 

تعرّض مسؤول بارز لانتقادات من بلديات ومرجعيات بقاعية بسبب الإعلان عن تأمين تمويل لاستكمال اوتوستراد الجنوب في منطقة صور بقيمة 7 ملايين دولار مقابل الإعلان عن عجز في تأمين التمويل لصيانة طريق ضهر البيدر واستبداله بالحديث عن تنفيذ نفق، قد يبقى حبراً على ورق.

 

قلّل مصدر رسمي من أهمية ما يحمله وزير خارجية فرنسا وقال إنّ مبادرة بلاده لا يعوّل عليها.

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