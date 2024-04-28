مصدر نيابي يسجل 3 نقاط سلبية على اللقاء في معراب (الأنباء الكويتية)

A + A -

على رغم الحشد الذي اجتمع حول رئيس حزب "القوات اللبنانية" د. سمير جعجع في معراب، فقد سجل مصدر نيابي بارز 3 نقاط سلبية على اللقاء في معراب، الأولى بتوقيته وظروفه، معتبرًا أنه لم يكن ملائمًا ومؤاتيًا.

وفي النقطة الثانية، رأى المصدر ان اللقاء لم يستطع إحداث خرق خارج جدران المعارضة الضيقة، إذ نأت أطراف وشخصيات عدة محسوبة على المعارضة عن المشاركة.

وأشار المصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية" إلى أن النقطة الثالثة، وهي الأهم، فشل محاولة خلق اصطفاف جديد على غرار ما حصل عام 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، عندما انقسم البلد إلى نصفين 8 و14 آذار.



