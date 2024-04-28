حجار: أقلّ ما نحتاج إليه كبلدٍ أنهكته أعباء النزوح على مدى 12 عاماً، هو "الأمنيات"

A + A -

‏كتب وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار عبر منصة x: مبادرة الدولة الفرنسية مشكورة وكذلك زيارة وزير خارجيتها، ولكن أقلّ ما نحتاج إليه كبلدٍ أنهكته أعباء النزوح على مدى 12 عاماً، هو "الأمنيات"، في ما يتعلّق بملف النازحين. لبنان بحاجةٍ لخطواتٍ جديّة وملموسة كمساعدته على تغيير مقاربة الاتحاد الاوروبي لملف النزوح في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين. إن الإنفجار الإجتماعي الكبير أصبح وشيكاً، والجميع مدعويين للعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ضمن القوانين الدولية والمحلية، آخذين بعين الاعتبار نفاذ قدرة لبنان على التحمّل.