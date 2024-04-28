بري ل الجديد: عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان

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اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ، اليوم الاحد، ان "الجانب اللبناني لم يتسلم الورقة الفرنسية حتى هذه اللحظة كان من المفترض أن نتسلمها قبل يومين من وصول سيجورنيه".

واعتبر، في حديث لـ "الجديد"، انه "عندما سألت سيجورنيه عن سبب عدم ارسال الورقة الفرنسية رد انها ستصلكم خلال ساعات واتفقنا أن ندرسها بمجرد وصولها".

واضاف بري، "سيجورنيه لم يأت على سيرة فصل الجبهات بل كررت على مسمعه أنه عندما تقف الحرب على غزة تقف الجبهة في لبنان".

وعن لقاء معراب، اوضح انه "ما عم بتدخل بهالأمور".

أما في ما يتعلق بمقاطعة الاشتراكي للقاء، اكد بري، انه "انا مع وليد جنبلاط ظالماً ام مظلوماً".

وختم بري: "هوكشتاين لم يطلب موعداً ولم يقل أنه سيزور لبنان".