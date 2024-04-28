سيجورنيه بعد لقائه بوحبيب: أحرزنا تقدما كبيرا في المناقشات

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أنه تم احراز تقدم كبير في المناقشات حول المقترحات الفرنسية التي قدمتها فرنسا.



وقال سيجورنيه في خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في وزارة الخارجية: "سنواصل تبادل الاراء في الاسابيع المقبلة حول ورقة العمل وامل رؤية وزير الخارجية في بروكسل وفي اوروبا لنواصل مباحثاتنا".



وأضاف: "الامور تسير بشكل جيد، وسنناقش مع الوفد نقاطا عدة، وفرنسا ستبقى دائما الى جانب لبنان".



بدوره، أشار بو حبيب الى أن المقترح الفرنسي سيترافق مع جدول زمني، لافتا الى أنه "سنرحّب بأي مبادرة".



وقال: "التقارير تشير الى وجود تعاون فرنسي - اميركي والمفاوضات يمكن أن تسير حتى قبل الوصول الى اتفاق نهائي او بدء التنفيذ".