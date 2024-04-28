جنّاز عن راحة باسكال سليمان في كنيسة السّيدة عمشيت

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ترأّس كاهن رعيّة السّيدة في بلدة عمشيت الخوري شربل الخوري، قدّاساً جنائزياً عن راحة نفس المنسّق السابق لحزب القوات اللبنانية في قضاء جبيل باسكال سليمان، في حضور فعاليات و كوادر حزبية من القوات اللبنانية.

بعد الإنجيل المقدّس، ألقى كاهن الرعيّة الخوري كلمة إعتبر فيها أن باسكال سليمان هو بطل، مشدّداً على أن مسيرة الإستشهاد كانت مع القديسين بطرس وبولس، ونحن أبناء الرّجاء والقيامة، ويجب أن يعرف الجميع أننا لسنا من أصحاب ثقافة الموت.

وقال أن كل واحد منّا مسؤول اليوم في ظل الحاجة إلى الأمن، وقضية باسكال فتحت نافذة، ودمائه توجب أن لا نكمل كما كنّا في السابق فما حصل من إجراءات منذ إستشهاد باسكال لغاية اليوم غير كاف ٍ ، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية.

وأشار الخوري إلى وجود ذخائر في رقابنا توجب أن نعتنق السلام، وصلاتنا اليوم ليجدّد كل واحد منّا إيمانه بالربّ، وميشلين زوجة باسكال تمثّل صورة المسيح الحقيقي من أجل الرّجاء.

وبعد القدّاس، تم تقبل التعازي.