"كاليبر للقضاء الحر": ندعو القضاة الشرفاء الى الوقوف مع الرئيسة غادة عون

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اعتبرت مجموعة "كاليبر للقضاء الحر" في بيان، أنه "كلما اقتربت مدعي عام جبل لبنان في تحقيقاتها من لمس الحقائق ومعرفة الأسباب التي أدت إلى خطف أموال المودعين وتحويلها للخارج وآخرها ملف أوبتيموم الذي يتضمن أرباحا وهمية وتحويلات مشبوهة وتبييض أموال بما يقارب ٨ مليار دولار، كلما اشتد الضغط على القاضية غادة عون عبر المجلس التأديبي لوقفها عن العمل وثنيها عن متابعة تحقيقاتها التي تفضح رؤوسا" كبيرة تسببت بما وصلنا إليه".

وناشدت "كاليبر" "القضاة الشرفاء الوقوف مع الرئيسة غادة عون وقفة تاريخية تعيد للقضاء هيبته وللمودعين حقوقهم، عندها سيذكر التاريخ أن القضاء اللبناني وقف سدا منيعا بوجه مافيا أعتى من المافيا الإيطالية أفقرت شعبا بأسره وقادت ببلد إلى الإنهيار" .

كما ناشدت الشعب "التحرك لمطالبة القضاء باسترجاع حقوقه"، على أن تأتي الخطوات تباعا.