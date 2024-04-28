حايك للناخبين من أصل لبناني في الإنتخابات الأوروبية: إمنحوا صوتكم لمن يلتزم إعادة النازحين إلى سوريا!

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وجه نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك نداء بالإنكليزية للناخبين من أصل لبناني في الإنتخابات الأوروبية التي ستحصل في ٩ حزيران المقبل، دعاهم فيه الى منح صوتهم للمرشح الذي يلتزم العمل على إعادة النازحين السوريين. وجاء في تغريدة حايك: إلى جميع الأوروبيين من أصل لبناني: "تأكدوا من أن المرشح الذي تصوتون له في الانتخابات البرلمانية الأوروبية القادمة يضع على جدول أعماله إعادة السوريين النازحين إلى مناطق آمنة في سوريا".

وأضاف حايك: "صوتوا من أجل الاستقرار في أوروبا وفي لبنان!"