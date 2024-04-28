living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وهاب: المنطقة الممتدة من الدامور صعوداً ممنوع أن يحصل فيها شيء

28
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب وفدا كبيرا من قرى وابناء الودايا في منطقة الشوف، شاكرين اهتمامه ووقوفه الى جانب ابناء المنطقة على الصعد كافة، في هذه الظروف الصعبة، وقال وهاب: "مهما حصل في لبنان ما يهمنا هو الحفاظ على لبنان وعلينا دعم الجيش والقوى الأمنية من النواحي كافة، سواء اكان من ناحية معالجة موضوع السرقات أو التعديات أو بموضوع الأمن والجيش والقوى الأمنية الذين يقومون بعمل ممتاز".

وثمن جهود مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي و"تلبيته لواجبه في المنطقة وهذا ما يريحنا، ولكن في كل الحالات نحن خيارنا الدولة ومع الدولة وسندعمها وسنستمر بالحفاظ عليها، وهناك قرار بالحفاظ على ما تبقى من الدولة ولكن في كل الحالات مهما حصل، هذه المنطقة الممتدة من الدامور صعوداً ، ممنوع أن يحصل فيها شيء حتى لو استخدمنا الوسائل كافة المتوافرة لدينا".

واضاف: "لن نضطر للذهاب الى خيار الميليشيات طبعاً ولكن ميليشيتنا هي ميليشيا المحبة والعيش المشترك، وسنستخدم تلك الميليشيا امام أي تهديد، هذه الميليشيا هي ميليشيا المحبة للسنّي والشيعي والدرزي والمسيحي وكل الناس، هذه المنطقة تتصف بالامان وممنوع أن يتغير هذا الموضوع، وأي أحد سيعتدي على أمننا سنقف في وجهه. وهذا الأمر محسوم في الودايا والجاهلية التي هي جميعها قرية واحدة، وهذا يشمل أيضاً القرى الباقية في المنطقة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   