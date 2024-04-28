طقس مغبر ومتقلب.. امطار موحلة وتساقط للبرد

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طقس مغبر ومتقلب بين الصحو واحتمال امطار محلية عموما وتتركز خصوصاً على الجبال وفي الداخل اللبناني وتستمر لغاية يوم الخميس فيما تبقى الحرارة مستقرة نسبياً.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٩ و ٢٥ ساحلا وبين ١٥ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر

- الجوّ : غائم ومغبر مع تشكل ضباب واحتمال امطار محلية غير شاملة موحلة بعد الظهر

- الرياح : شرقية ليلاً وجنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. تنشط احياناً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : متوسطة تسوء احياناً بفعل السحب المنخفضة والغبار

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: غائم ومغبر واحتمال امطار محلية غير شاملة وموحلة والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٥ ساحلا وبين ١٥ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٢ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الثلاثاء: غائم ومغبر مع امطار رعدية تشتد في بعض المناطق مع خطر تساقط حبات البرد والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٢٦ ساحلا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٣ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س