خاص - جعجع يتهم السنيورة.. لكن الوظيفة انتفت!

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خاص tayyar.org -

علم أن قيادة القوات اللبنانية تدقّق في خلفية موقف الرئيس فؤاد السنيورة الرافض للاجتماع الذي حصل أمس في معراب، والذي بسببه تعثّر الحضور الواسع الذي كانت تسعى إليه.



ويُحمّل رئيس القوات الدكتور سمير جعجع السنيورة المسؤولية المباشرة عن المقاطعة، كما عن تدنّي التمثيل لدى الأحزاب الأخرى، وتحديدا الكتائب اللبنانية.



وإذ يتفادى جعجع اتهام السنيورة علنا أو مهاجمته حفظاً لشعرة معاوية، تبيّن أن السبب الرئيس لكل ما حصل رفض مكوّن وازن الظهور بمظهر الملحق بالقوات اللبنانية أو التسليم بقيادة رئيسها له، إلى جانب التيقّن من أن الوظيفة التي ارتضتها في ما مضى انتفت راهنا، مع انقطاعها كليا عن رعاتها السابقين.