غارتان ليلا على مارون الراس واطراف بلدتي طيرحرفا والضهيرة وأضرار جسيمة في الممتلكات

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن الطيران الحربي المعادي أغار قبيل منتصف الليل على اطراف بلدتي طيرحرفا و الضهيرة، ما سبب اضرارا جسيمة بالممتلكات والمزروعات والمنازل. كما اغار على اهداف ومنازل مدنية في بلدة مارون الراس.

وقرابة الثانية فجرا، اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدة عيتا الشعب من موقعه في بركة ريشا.

وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف نهر الليطاني، مطلقا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.