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سليم عون لـ»الديار»: جمعة في غير محلها

28
APRIL
2024
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قال النائب في التيار الوطني الحر سليم عون لـ»الديـار» حول موقف لقاء معراب : «هذه الجمعة بمختلف الوانها تجعلك تقول انها في غير محلها بالذهاب الى المطالبة باكثر ما يطالب به الاعداء في ظل الوضع الذي نمر به».

واضاف « هم يعرفون جيدا انهم لا يستطيعون ان يطالبوا باخراج الجنوبيين من منازلهم ومناطقهم فهذه ارضهم، كما ان انتشار الجيش اللبناني لا يعني ان الناس بكل انتماءاتهم سيخرجون من بلداتهم وقراهم».


واضاف « هذا الوقت وهذا الظرف ليس لكي يخرج طرف بمواقف منفردة، بل المطلوب ان نخرج جميعا بمواقف تساهم في تعزيز وحدة اللبنانيين وليس في انقسامهم».

وحول المواقف من قضية النازحين السوريين قال عون « هلّق صاروا كلهم عم يحكوا بالليسترين ؟ صرلنا 13 سنة عم نحكي ونطرح برامج وحلول منذ ان كان عدد النازحين عشرات الالوف واليوم صار مئات الالوف المؤلفة . لقد كانوا رأس حربة في المطالبة ببقاء النازحين السوريين في لبنان، واليوم تراجعوا عن مواقفهم وهذا امر محبب لكن عليهم الا يزيدوا علينا في هذا المجال».

وحول تواصل التيار مع الرئيس بري قال عون « التواصل جيد ومستمر، ونحن نعول عليه بشأن الملف الرئاسي، ولدولته دور اساسي ومهم في هذا الشأن نظرا لموقعه كرئيس للمجلس النيابي وكطرف اساسي في فريق اساسي في البلاد، ويشهد له انه من ابرع من تعاطى في السياسة».

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