عناوين الصحف ليوم الأحد 28 نيسان 2024

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النهار: لقاء معراب يلاقي الجهود الديبلوماسية: القرار 1701 كاملاً ولا مشروعيًة للأحاديّة



الأنباء الكويتية: قيادات إسلامية اتخذت احتياطات في العاصمة خشية تعرضها للاستهداف

طرح فرنسي وسعي أميركي لإخراج لبنان من «عنق الزجاجة» وإبعاد شبح توسع الحرب



الشرق الأوسط السعودية: «السداسي العربي» يحذّر من استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية

أكدوا ضرورة إنهاء الحرب على غزة وعبّروا عن دعمهم لجهود الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية



الوطن السورية: المديرة الإقليمية لليونيسيف أكدت استعداد المنظمة للتنسيق والتعاون المستمر … المقداد: تضافر الجهود العالمية ضروري لمواجهة آثار الحرب والعقوبات