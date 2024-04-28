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طرح فرنسي وسعي أميركي لإخراج لبنان من «عنق الزجاجة»

28
APRIL
2024
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الأنباء الكويتية: طرح فرنسي وسعي أميركي لإخراج لبنان من «عنق الزجاجة»، وإبعاد شبح توسع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

 

هكذا يمكن وصف حصيلة زيارة وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى بيروت، ولقائه المسؤولين اللبنانيين، بعد استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه قبل مدة، واتصاله برئيس المجلس النيابي نبيه بري ودعوته إلى العاصمة الفرنسية.

 

وبالتزامن مع جولة سيجورنيه، نشط المبعوث الدولي للرئيس الأميركي جو بادين وكبير مستشاريه لشؤون الطاقة أموس هوكشتاين في الجانب الإسرائيلي، للوصول إلى تسوية تشكل مخرجا لـ «حزب الله» لوقف الأعمال العسكرية على الجبهة الجنوبية.

 

جهود دولية تصب في مصلحة لبنان، لكنها وحتى كتابة هذه السطور، لا تلقى تفاعلا إيجابيا من الطرف المعني بالحرب، أي «حزب الله»، الذي يصر على ربط وقف الأعمال الحربية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

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