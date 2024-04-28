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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

انحسرت كل الأولويات في المشهد الداخلي لمصلحة تقدم ملف التهدئة جنوباً عبر الوساطتين الفرنسية والأميركية وترقّب ما قد تحملانهما من تطورات ونتائج أفضل من التحركات السابقة لهما.

وفي التحرك الفرنسي ينتظر أن يجري اليوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي وصل مساء أمس إلى بيروت جولة لقاءات مع كل من رئيسي الحكومة ومجلس النواب ووزير الخارجية وقائد الجيش تتمحور حول المقترحات الفرنسية الواردة في الورقة الفرنسية بعدما أدخلت عليها تعديلات عقب محادثات الرئيس نجيب ميقاتي في باريس الأسبوع الماضي، وستكون للوزير سيجورنيه محطة إعلامية في نهاية جولته إذ سيتحدث عنها في لقاء صحافي في قصر الصنوبر في السادسة مساء اليوم الأحد.

أمّا في ما يتصل بالتحرك الجديد لكبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة وموفده إلى إسرائيل ولبنان آيموس هوكشتاين، فإن أي معلومات دقيقة لم تتوافر بعد عمّا إذا كان هوكشتاين الذي يزور إسرائيل سيتوجّه بعدها إلى لبنان أم سيرجئ ذلك إلى موعد لاحق.