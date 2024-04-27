جريح في حادث سير في كفرشلان ـ الضنية

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أصيب شخص برضوض متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم، نتيجة حادث سير وقع على الطريق العام في بلدة كفرشلان ـ الضنية، بعد اصطدام سيارتين الاولى من طراز "بي.ام. دبليو" والثانية من نوع "رابيد" ببعضهما نتيجة انزلاقهما على الطريق.

وقد حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة وعملت على اسعافه ونقله إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.

ووجهت نداءات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي دعت السائقين الذين يسلكون الطريق المذكور الى الانتباه والقيادة بهدوء، لتجنب الانزلاق والحوادث نتيجة تسرب مادة المازوت عليها.