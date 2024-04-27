السيد: كل واحد شايفينو كبير بلبنان، بيصير بحجم الصوص عند الخارج يللي بيدفعلو…

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كتب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "أكس":

لقاء معراب اليوم؟! عنوان اللقاء بالشكل: " القرار 1701 دفاعا عن لبنان"!! هدف اللقاء: التصويب على المقاومة في ظهرها بينما هي منشغلة في المواجهة جنوباً… المطلوب تسميعه: أميركا وإسرائيل… سبب الصرخة: الخوف من أن تساوم أميركا مع حزب الله على تطبيق القرار ١٧٠١ مقابل الرئاسة لفرنجية… ترى، لو قبِل حزب الله بمرشّح آخر غير فرنجية، هل كان لقاء معراب سيحصل؟! ورغم كل هذا الصريخ، ما هو مرسوم سيحصل، وعندما ستأتي كلمة السِرّ الجدّية، كل واحد شايفينو كبير بلبنان، بيصير بحجم الصوص عند الخارج يللي بيدفعلو…