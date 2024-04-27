مارون دان تكسير محول كهربائي عند مفترق تل الذنوب في البقاع الغربي

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دان النائب شربل مارون بشدة تكسير محول كهربائي عند مفترق تل الذنوب في البقاع الغربي، ما ادى الى انقطاع التيار عن عدد من الخطوط التي تغذي البلدة، وقال: "في الوقت الذي نعمل فيه على إنارة الطريق الرئيسية بين القرى بجهود ومساعدة الخيرين من شبابنا وأهلنا، أقدم مخربون عن سابق ترصد وتصميم على تكسير المحول الكهربائي لبلدة تل ذنوب".

وأضاف: "هذا الفعل الجرمي التخريبي المقصود لن يمر مرور الكرام، سيما وأنه تعد فاضح على مؤسسات الدولة وإضرار بمصالح الناس، وسنلاحق الفاعلين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والقضاء لينال المعتدون العقاب اللازم، ولردع من تسول له نفسه القيام بهكذا اعمال مخلة بالنظام العام".