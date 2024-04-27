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جعجع: "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ بانتشار الجيش

27
APRIL
2024
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اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال اللقاء التضامني في معراب تحت عنوان "1701 دفاعاً عن لبنان" ان  "محور الممانعة يحاول منع أي إيجابية عن لبنان، ونعيش صعوبات اقتصادية ومؤسسات الدولة تتحلل".
 
وقال "تم تعطيل الانتخابات الرئاسية والبلدية والمشكلة اليوم في لبنان هي وجود دويلة داخل الدولة، تُصادر القرار وتُسهّل التهريب عبر المعابر غير الشرعية التي مر عبرها قاتلو باسكال سليمان إلى سوريا، وهناك تقريبا ما بين 15 و25 معبرا غير شرعي بلا أي رقابة للدولة وعلى واحد من هذه المعابر مرت جثة الشهيد سليمان".
 
واضاف " تعطيل الانتخابات الرئاسية أدى الى تعطيل المؤسسات الدستورية، وهكذا وصلنا الى وصلنا إلى وضع "لا دولة في لبنان"".
 
وعلى مقلب آخر، لفت جعجع الى ان "العمليات العسكرية جنوب لبنان بدأت بقرار من "الحزب" وحده ولم تُساعد غزة في أي شيء".
 
وأشار الى ان "القضية الفلسطينية من أهم القضايا في المنطقة ودعمها يختلف عن المتاجرة بها".
 
واكد جعجع أن "حكومة تصريف الأعمال كاملة المواصفات وهي مسؤولة عما يحصل جنوب لبنان و"الحزب" يبرر وجوده بالدفاع عن لبنان عكس ما يتبيّن لنا اليوم بعد الدمار الحاصل جنوبًا وبقاء "الحزب" يمكن أن يعرض حدودنا الجنوبية للاختراق ومناطقنا الجنوبية للخطر".
 
ورأى ان" "حزب الله" غير قادر على الدفاع عن لبنان والحلّ هو بانتشار الجيش اللبناني وحده في كل نقطة ينتشر فيها "الحزب" على أن ينسحب الأخير إلى الداخل كمرحلة أولى".
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