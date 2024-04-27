غسان عطالله: ميقاتي يحاول الهروب من المكان الواجب الذّهاب اليه لحل قضية النّزوح وهو سوريا

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اتّهم النّائب غسان عطالله في حديث الى برنامج "احداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، رّئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانّه "يحاول الهروب من المكان الواجب الذّهاب اليه لحل قضية النّزوح وهو سوريا"، مطالباً الحكومة ب"اتخاذ موقف سياسي صارم والعمل بمسؤولية".

وتعليقاً على حجّة البلديات بغياب الإمكانيات المادية لضبط أعداد النازحين السّوريين، قال عطالله انها غير مقبولة، و"لو ارادت البلديات الحفاظ على مناطقها لبحثت عن الحلول المناسبة".

وأوضح عطالله ان موقف التّيار "الذّي صوّت مع التّمديد للمجالس البلدية يأتي منعاً للفراغ الذّي سيوّلد المزيد من الفوضى في البلاد، خاصّة وانّ الحكومة دخلت الى مجلس النّواب لتأكّد عدم الجّاهزية لإجراء الاستحقاق".