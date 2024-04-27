التربية في لبنان بين الواقع والمرتجى

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نبيل قسطا -

لطالما اعتَدتُ مقاربة القضايا بالمباشر ومعالجة الأمور وفق قناعتي ورؤيتي، من دون تعميةٍ وإبهام، من دون غمزٍ ولمز، من دون أيّة محاولة التفاف، مع كامل احترامي وتقديري لجميع التربويّين في هذه الظروف الصعبة.

وبالمباشر إيّاه، وبصراحةٍ تامَّة، أقول ما ليس خافيًا على مَن يُتابِعون عن قُرب المسارَ التربويّ في لبنان: إنَّ التربية في بلَدِنا ليست بخَير، بل إنَّ الأمور تزداد تراجعًا وتعقيدًا، حتّى بِتنا نرى القِطاعَ في الآونة الأخيرة يتخبَّط لاسترداد أهمّ مقوِّماته التي طالما شكَّلت مصدرًا للتباهي والتمايُز في محيطنا المشرقيّ وفي الكثير من دول العالم.

وإذا كانت مشكلتُنا الاقتصاديَّة في لبنان قد ظهرت بوضوح مع سلسلة الرواتب والأُجور والنّزاع على الدّرجات الستّ وملحقاتها، فإنَّها لم تنتهِ اليوم مع شدِّ الحبال في مسألة الشهادات الرّسميّة والتراجع الأكاديميّ. وبين هاتين المحطَّتَين التربويَّة والأكاديميَّة، شهد التعليم ما شهده سواه من القطاعات جرّاء جائحة كورونا، وأحداث ٢٠١٩ والانهيار الماليّ وما استتبَعَ ذلك من خسائر.

فنحن نواجه أزمة تربويَّة حقيقيَّة، من أبرز مظاهرها: من الناحية الأكاديميّة،الفاقد التعليميّ وتدنّي المستوى الأكاديميّ وهجرة الأساتذة. ومن جهة أُخرى، لا يخفى على أحد تدهور الظروف النفسيّة والاقتصاديّة بعد الجائحة والافتقار إلى التوعية والتوجيه في لبنان.

إنَّ المعاناة كبيرة وعميقة، والتداعيات إلى تراكم وازديادٍ متَسارعَين. وها هي الهشاشةُ تطبعُ القِطاع وحجمُ الخطر من السُّقوط يكبُر على الرّغم من مبادرات وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي ومحاولاته الدّائمة لتدعيم القطاع التربويّ وحمايته. أمّا المناهج الأكاديميّة فقدمرّ عليها الزمن رغم جهود المركز التربويّ الذي يعمل جاهدًا لكي ترىهذه المناهج النور،ولكي نواكب العصر ونرقى بتلامذتنا إلى مستويات عالميّة من جديد. ولكن طال العمل عليها وطال انتظارنا لها، على رجاء أن نراها قريبًا بين أيدينا.

في المحصِّلة، قطاعُنا التربويّ في مأزق، بل في عنق الزجاجة، والأمر ليس خافيًا على أحد.

ما كتبته حتى الآن ليس سوى عرضٍ وتوصيف، كمَن يقول لشخص مصاب بمرض مزمن: أنت في خطر! فهل يكفي الوصف لجعله يتخطّى مرضه ويشفى؟ لذلك علينا أن نبحث عن علاجٍ. وربّما يكون الحلّ في عمليَّةٍ جراحيَّة تستوجب استئصال أعضاء وزرع أُخرى. وما أقترحُه شخصيًّا هو حلّ عالميّ جُرِّب وحُدِّثفي الخارج ويُحدَّث باستمرار، وفي بعض الداخل اللبنانيّ وقد أعطى نتائج مذهلة.

هذا الاقتناع يكمن في تبنّي برامج "الاعتماد" العالميّة أي Accreditation، سواءأكانت هيئة الاعتماد أوربيَّة أم أميركيَّة. وهذا الأمر يستوجب تشريعًا رسميًّا، وهنا دور وزارة التربية في رفع المشروع إلى البرلمان اللبنانيّ لإجراء المقتضى القانونيّ اللازم، ليُصار بعدها إلى تعميم الاعتماد على مدارسنا اللبنانيَّة، بحيث يُشكِّل قفزة نوعيَّة للقطاع التربويّ المُترهِّل بمعظمه والمتخبِّط بفعل غياب ضابطٍ للإيقاع.

وقبل الدخول في إيجابيّات الاعتماد، لا بدَّ لي من الإشارة إلى أنَّ الاعتماد لا يتعارض إطلاقًا مع المناهج التعليميَّة الجديدة التي يعمل عليها حاليًّا المركز التربويّ، وحبَّذا لو تُبصر النور في وقتٍ قريب مع إعادة انتظام الدولة اللبنانيَّة. إنَّ الاعتماد يحتضن هذه المناهج ليُكوِّنا معًا نهضة من المرجَّح أن تُعيد للتربية في لبنان بهاءها.

أمّا اختياري للاعتماد ودعوتي لتشريعه، فلكونه يزخر بالقِيم، ويمكن أن يستفيد منه الجميع حتى التلامذة ذوو الصعوبات التعلُّميّة،فالنوايا الحسنة وحدها لا تنفعهذه الفئة من التلامذة. لكن ينبغي أن نوجِد خطّة شاملة جدِّيَّة مبنيَّة على قوانين وإحصاءات. وفي حال تشريع الاعتماد، سيكون قادرًا على الدَّفع بالمؤسَّسات التعليميَّة إلى تنفيذ استراتيجيّات تصقُل عروضها التعليميّة، ما يُعزِّز اعتراف المجتمع الدوليّ بها. فمن أبرز إيجابيّات الاعتماد أنَّه يُشدِّد على أهميَّة نتائج عمليَّة التعليم القابلة للقياس، ونزاهة المؤسَّسة، وجودة الموارد أي مدى كفاية المرافق الماديَّة والبنية التحتيَّة التكنولوجيَّة والموارد البشريَّة في المدرسة لدعم برامجها التعليميَّة، والتقويم والتركيز على النمو لتحسين الأداء.

فالاعتماد يضمن تعليمًا عالي الجودة، ويُلزم المدارس بمعايير صارمة وبتطوير المناهج دوريًّاوبشكلٍ مستدام بحيث يضمن حصول التلميذ على تعليم يؤهِّله للنجاح في التعليم العالي.علمًا أنَّ شهادات البكالوريا الفرنسيَّة والبكالوريا الدوليَّة IB والشهادة الدوليَّة العامة للتعليم الثانويّ IGCSE وغيرها من الشهادات العالميّة تُطوَّر أكاديميًّا وتُحدَّث كلّ خمس سنوات تقريبًا.

من جهة أُخرى، يُعزِّز الاعتماد الثقّة العامّة، ويُطمئن أولياء الأمور إلى أنَّ أولادهم يرتادون مؤسّسات ملتزمة بتقديم تجارب تعليميَّة عالية الجودة. كما أنَّه لا يغفل عن ضمان القيادة السليمة والممارسات الأخلاقيَّة العالية ويُعِدُّ طلّابًا للنجاح الباهر في عالمٍ مترابط بصورة متزايدة.

ونُشدِّد مرَّة أُخرى على الحاجة إلى ضوابط قانونيَّة إذ لم يعد جائزًا بعد اليوم أن يستمرّ كلٌّ في الغناء على ليلاه.

وكما نعلم، إنَّ للسياسة يدًا في جميع المجالات في لبنان، وهذا صحيح في المجال التربويّ أيضًا. فلكلّ مدرسة داعم سياسيّ أو طائفيّ. لكنّ الاعتماد سيُساوي بين الجميع وسيُعطي المدارس كافّة مهلة سنتَين للتطبيق. وبذلك نكون قد انتقلنا من التعليم السياسيّ والطائفيّ إلى التربويّ والعالميّ.

أخيرًا، قد يبدو هذا الأمرُ صعبًا بالنسبة إلى كثيرين في القطاع التربويّ، وهذا صحيح. لكن بفضل التوعية، صار كثيرون منالمسؤولين التربويّين مقتنعين، بل متحمِّسين،للمضي قدمًا بهذه المبادرة. ويكفي أن نعرف ما حقَّقه الاعتماد من نتائج في المدارس التي تبنَّته حتى نُسارع جميعًا إلى المطالبة في تشريعه، لأنَّه في اعتقادي، خشبة خلاص.

فلنُسرع نحو باب النَّفق لنخرج جميعًا إلى الضوء.