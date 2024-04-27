عناوين الصحف ليوم السبت 27 نيسان 2024

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الأخبار

ـ "الأخبار" تنشر خطّة الممر البحري

ـ هوكشتين إلى بيروت لـ«حفظ قواعد الاشتباك»؟

ـ 72% الشغور في الإدارات العامّة

ـ نتنياهو على تعنّته... والأميركيون يتحايلون

البناء

ـ القمع يفشل في إجهاض اعتصام جامعة كولومبيا ويفجّر انتفاضة في كل الجامعات

ـ مسعى مصريّ تفاوضيّ بمباركة وتشجيع أميركيين وتل أبيب تصفها بـ آخر فرصة

ـ جبهة الجنوب تربك الحسابات الإسرائيلية مع تصعيد المقاومة وإنجازاته الميدانية

الجمهورية

ـ الحل الحدودي: النقاش بعد غزة

ـ سيجورنيه في بيروت قبل «ساعة صفر» ضائعة!

ـ لا مُتغيرات برغم الضغط العسكري المواكِب للسياسي

ـ كان من الأفضل للمودعين استثمار أموالهم عند «مادوف»

ـ روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية

اللواء

ـ الدبلوماسية الأميركية والفرنسية ترمي بثقلها لمنع «الحرب الشاملة»

ـ الرواتب تفعِّل وزارة المال.. ووزير يدعو لإغراق البحر الأوروبي بالنازحين

ـ سباق بين شرارة الحريق الكبير و«صفقة» الطريق إلى التسوية

ـ انتفاضة طلاب أميركا تتمدّد إلى فرنسا وألمانيا وأستراليا.. ونتنياهو مرعوب من ملاحقات لاهاي

الديار

ـ وزير الخارجية الفرنسي يعرض ورقة معدلة حول تخفيف التصعيد جنوباً

ـ القيادي بحماس خليل الحية: اذا تم حل الدولتين نتحول لحزب سياسي ونسلم سلاحنا

ـ لقاء معراب اليوم: إقرار بقدرات المعارضة المحدودة جداً!