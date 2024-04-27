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عناوين الصحف ليوم السبت 27 نيسان 2024

27
APRIL
2024
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الأخبار

ـ "الأخبار" تنشر خطّة الممر البحري
ـ هوكشتين إلى بيروت لـ«حفظ قواعد الاشتباك»؟
ـ 72% الشغور في الإدارات العامّة
ـ نتنياهو على تعنّته... والأميركيون يتحايلون

البناء
ـ القمع يفشل في إجهاض اعتصام جامعة كولومبيا ويفجّر انتفاضة في كل الجامعات
ـ مسعى مصريّ تفاوضيّ بمباركة وتشجيع أميركيين وتل أبيب تصفها بـ آخر فرصة
ـ جبهة الجنوب تربك الحسابات الإسرائيلية مع تصعيد المقاومة وإنجازاته الميدانية

الجمهورية
ـ الحل الحدودي: النقاش بعد غزة
ـ سيجورنيه في بيروت قبل «ساعة صفر» ضائعة!
ـ لا مُتغيرات برغم الضغط العسكري المواكِب للسياسي
ـ كان من الأفضل للمودعين استثمار أموالهم عند «مادوف»
ـ روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية

اللواء
ـ الدبلوماسية الأميركية والفرنسية ترمي بثقلها لمنع «الحرب الشاملة»
ـ الرواتب تفعِّل وزارة المال.. ووزير يدعو لإغراق البحر الأوروبي بالنازحين
ـ سباق بين شرارة الحريق الكبير و«صفقة» الطريق إلى التسوية
ـ انتفاضة طلاب أميركا تتمدّد إلى فرنسا وألمانيا وأستراليا.. ونتنياهو مرعوب من ملاحقات لاهاي

 الديار
ـ وزير الخارجية الفرنسي يعرض ورقة معدلة حول تخفيف التصعيد جنوباً
ـ القيادي بحماس خليل الحية: اذا تم حل الدولتين نتحول لحزب سياسي ونسلم سلاحنا
ـ لقاء معراب اليوم: إقرار بقدرات المعارضة المحدودة جداً!

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