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أسرار الصحف ليوم السبت 27 نيسان 2024

27
APRIL
2024
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البناء

علّق أحد السياسيين الروس على التمويل الأميركي لوحدة الساحات في أوكرانيا وتايوان والكيان، بالقول إن أميركا تعلن أنّها مستعدة للقتال ضد روسيا والصين وإيران وقوى المقاومة حتى آخر أوكراني وآخر تايواني وآخر مستوطن في الكيان. فهل ينتبه الأوكرانيون والتايوانيون والمستوطنون أن كلفة التسويات عليهم أقل من كلفة الحروب التي تموّلها وتسلّحها واشنطن ليموتوا هم فيها؟

يقول مؤرخون أوروبيون إن المرحلة التي دخلتها البشرية تشبه عشية الثورتين الفرنسية والأميركية وما بعد كل من الحربين العالميتين حيث التحوّلات الكبرى تفجّر حركات شعبية وثقافية وتطلق محاكمات أخلاقيّة لأفعال الحكومات وسياساتها على نطاق عالمي، وحيث الحروب لا تبلغ مداها رغم كثافة النار وكمية الدماء وحجم الاستثمارات الماليّة والأحلاف الدوليّة. ويسجل هؤلاء المؤرخون للقضية الفلسطينية مكانة التحدي الأهم للضمير الإنساني لأن البشرية قبلت ان تعيش حياتها وتتجاهل هذه القضية قرابة قرن في أضخم مساومة على الضمير حتى حدث الانفجار الكبير ولا يزال.

الجمهورية
ـ قالت شخصية سياسية بارزة إنها تبلغت من مسؤول كبير في دولة أوروبية كبرى «معلومات مطمئنة» حول جهود كبيرة تبذل لحلحلة وشيكة لمعضلة كبيرة في المنطقة.
ـ أوحى قطب سياسي أمام زواره أن إحدى الدول الأوروبية هي أكثرحماسة لمعالجة ملف عالق من شركائها في حراك غير لبناني.
ـ سفير دولة عربية معنية بالوضع في لبنان بدأ يمارس سياسة أكثر إنفتاحاً نسبياً تجاه قوى لم تكن على جدول إهتماماته.

اللواء

رجَّحت مصادر عربية أن تكون فرصة التوصل الى «صفقة تبادل» بين اسرائيل و«حماس» أوفر من سواها، في ضوء التدخل الصيني والمصري غير المسبوق.

بدأت الاتصالات لبناء تحالف سياسي- انتخابي بين عائلة تواجه تراجعاً وشخصيات خارج أطرها الحزبية السابقة.

من المتوقع ان تتكثف الاجتماعات خلال شهر ايار بين هيئات الرقابة والمجموعات النقابية الناشطة بهدف بلورة مشروع سلسلة للرتب والرواتب.

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