living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلس القضاء الأعلى: القضاء يتعرض لحملة ممنهجة وما نشرته مواقع إلكترونية عن سفر القضاة ورواتبهم عار من الصحة

26
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علق مجلس القضاء الأعلى في بيان، على "ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية في موضوع سفر القضاة ورواتبهم"، لافتا إلى أن "القضاء يتعرض منذ فترة غير قصيرة لحملة ممنهجة تهدف إلى الإساءة إليه وتشويه صورته وضرب أسس دولة الحق القانون، وإن مضمون المقال الذي ورد في بعض المواقع الالكترونية اليوم حول سفر القضاة ومستحقاتهم يندرج في سياق هذه الحملة".

وأكد أن "مضمون المقال عار من الصحة جملة وتفصيلا، لا سيما أن سفر القضاة إلى خارج لبنان يخضع لأصول إدارية نصت عليها القوانين المرعية الاجراء ويجري التقيد بها"، وقال: "لا يصح إطلاق الاتهامات جزافا وتعميمها على الجسم القضائي ككل، علما أن الوسائل المنصوص عليها قانونا تبقى، في أي حال، متاحة أمام من يجد أن ثمة مأخذا على عمل أي قاض".

وأهاب ب"وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات تتعلق بعمل القضاء، والتثبت من صحة هذه المعلومات قبل نشرها، من خلال التواصل مع المراجع المختصة التي تبدي دوما كل تجاوب في هذا الصدد".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   