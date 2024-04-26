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أبو الحسن يكشف تفاصيل زيارة وفد "حزب الله" لكليمنصو أمس!

26
APRIL
2024
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تحدث عضو كتلة “اللقاء ديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن عن زيارة وفد “حزب الله” لكليمنصو أمس ولقائه رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط.

وقال أبو الحسن في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI: “هذه الزيارة كان قد بدأ التحضير لها في الأسبوع الماضي في ظل تنامي الحديث حول موضوع أزمة النزوح السوري وجاء المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا لطرح موضوع معيّن ومحدد وهو أزمة النازحين السوريين”.

وأشار الى أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض الأوضاع السياسية والميدانية جنوبا وآفاق المرحلة المقبلة، لافتا الى أن البحث كان حول أهمية تجنيب لبنان المخاطر.

وفي موضوع النزوح السوري، قال النائب هادي أبو الحسن: “نحن كلقاء ديمقراطي كنا منذ العام 2012 نجهد من أجل ايجاد الحلول العملية كي لا نغرق في هذه الأزمة وكنا نرى أن هذه الأزمة طويلة. واليوم وصلنا الى هذه الأزمة وأهمية الموضوع أن هذا الملف يُجمِع عليه جميع اللبنانيين فاليوم هناك منطق واحد هو أنه لا بد من حل هذه الأزمة”.

أضاف: “نحن كحزب تقدمي إشتراكي وكلقاء ديمقراطي بادرنا الى اعداد ورقة تتضمن ملاحظات عملية قابلة للتطبيق ونحاول مع كل الأطراف أن نُجمع على هذه الورقة وسيكون لنا اتصالات بدأناها أمس بزيارة وفد حزب الله وفي الأسبوع المقبل سنتواصل مع غالبية الكتل والقوى السياسية”.

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