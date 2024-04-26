بالصور - حريق وإجلاء أطفال من دار للأيتام في عكار!

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اندلع حريق قرابة الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الجمعة في أحد دور الأيتام في بلدة برج العرب (عكار)، لم تُعرَف أسبابه بعد، وعمل عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين-العبدة على إخماد النيران، وأسهموا في إجلاء نزلائه بمشاركة فريق من الصليب الأحمر اللبناني، الذي أسعف ثلاثة أطفال أصيبوا نتيجة الحريق. وقد نُقل اثنان من الأطفال المصابين إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للعلاج.

وأتى الحريق على العديد من الأسرّة ومحتويات الدار وتسبّب بأضرار مادية كبيرة.

إلى ذلك، بوشرت التحقيقات من قبل الجهات الرسمية المختصة لمعرفة مسبّبات الحريق، فيما لم تُعرَف بعد الوجهة التي سيُنقل إليها نزلاء الدار موقّتاً، لحين إعادة الترميم.