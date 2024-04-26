بعد كمين الحزب.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي!

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كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن "مقتل سائق شاحنة عسكرية منتصف الليلة الماضية في قصف استهدف موقعا عسكريا في مزارع شبعا."

وأضاف "الجيش": "قصفنا بنى تحتية لحزب الله في شبعا بجنوب لبنان بينها مستودع للأسلحة ومنصة لإطلاق الصواريخ."

وأردف: "قصفنا بنية تحتية عملياتية لحزب الله في كفرشوبا جنوبي لبنان."

وكانت قد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة إنّ "عناصر حزب الله هاجمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) الليلة باستخدام صواريخ مضادة للدروع تم إطلاقها من الجانب اللبناني من الحدود."