إعلام إسرائيلي يكشف: قتلى في عملية إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان!

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة إنّ "عناصر حزب الله هاجمت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة هار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة) الليلة باستخدام صواريخ مضادة للدروع تم إطلاقها من الجانب اللبناني من الحدود."

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّه "يبدو أن هناك قتلى في عملية إطلاق الصواريخ المضادة للدروع من لبنان تجاه هار دوف (مزارع شبعا اللبنانية المحتلة)."

وكان قد كتب مراسل "المنار" علي شعيب عبر منصة إكس: "أعدّت المقاومة الإسلامية كميناً مركباً من الصواريخ الموجهة والمدفعية والأسلحة الصاروخية لقافلة مؤللة قرب موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وعند وصولها إلى نقطة المكمن عند الساعة (23:10) من ليل يوم الخميس 25/4/2024 تمّ استهدافها بالأسلحة الموجهة والمدفعية والصاروخية مما أدى إلى تدمير آليتين، وقد عمل العدو على إيجاد ساتر دخاني لسحب الخسائر."