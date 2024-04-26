إنخفاض في أسعار المحروقات

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية. كما انخفض سعر المازوت 20000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر الغاز.



وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:



- بنزين 95 أوكتان: 1778.000 ليرة لبنانية.



- بنزين 98 أوكتان: 1816.000 ليرة لبنانية.



- المازوت: 1536.000 ليرة لبنانية.



- الغاز: 916.000 ليرة لبنانية.