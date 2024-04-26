توقيف "مروّع" العابرين على طريق المطار!

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تمضي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعملية ملاحقة وتوقيف رؤوس عصابات الجريمة المنظمة، وخصوصاً أولئك الذين روّعوا المواطنين جراء عمليات السلب واطلاق النار في وضح النهار وسرقة السيارات والدراجات النارية.

وكمنت دورية مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات للمدعو ع. جعفر مواليد العام 2002، في محلة حي السلم شارع البركات قرب شركة الغاز بعد الرصد والمتابعة الدقيقة والحثيثة وتكثيف الجهد الامني والاستعلامي لحوالي ٦ ساعات، وهو المعروف بسمعته السيئة جداً لجهة افتعال المشاكل وتعاطي المخدرات والسلب والسرقة بقوة السلاح واطلاق النار، وكونه مطلوب بموجب ١٤ مذكرة توقيف لاقدامه على القيام باعمال السلب والسرقه بقوة السلاح بأماكن وتواريخ مختلفة في محلة البركات وحي السلم وطريق المطار والتي تسببت بحالة من الذعر والرعب بين المواطنين في الأونه الأخيرة، حيث انتشر بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي ولظهوره بعدة فيديوهات على صفحات متخصصة بمتابعة وكشف الجرائم والمجرمين وهو يقوم بسرقه دراجات نارية وسلب المواطنين بقوة السلاح لاسيما في محلة طريق المطار.

وبالتحقيق مع الموقوف ع. جعفر اعترف باقدامه على ما يفوق المئة وعشرون عملية سلب بقوة السلاح وبطريقة احترافية برفقة شريكه المدعو ع. المقداد الملقب "بودي" غالبيتهم على طريق المطار الدولي بالاضافة إلى خط الشويفات خلدة الرئيسي و خط التيرو حيث يقوم برصد ضحاياه بدقة قبل أن يصوب السلاح باتجاههم ويسلبهم دراجاتهم وقد انتشر عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب بحالة من الاستياء والخوف بين المواطنين.

كما واعترف الموقوف جعفر باقدامه على اطلاق النار، وبأنّه اطلق النار عشرات المرات بأماكن وتواريخ مختلفة وخاصة من على أسطح المنازل من أسلحة متنوعة في الهواء واثناء اشكالات، حيث أنّ السلاح لا يفارق يده فيطلق النار لأتفه الأسباب ويحصل ذلك بشكل يومي. وفي إحدى اشكالاته وبالتحديد بتاريخ 7 نيسان الحالي أصاب فتاة سورية عن طريق الخطا أثناء قيامه باطلاق النار على المدعو م. قاسم في محلة حي السلم، كما اعترف بتعمّده افتعال المشاكل بصورة دائمة في محلة حي السلم.

كما تمكّن فرع مخابرات البقاع من تحقيق انجاز نوعي بتوقيف أحد رؤوس سرقة السيارات، اذ تم توقيف المدعو أ. طليس الملقب "علي ابو خليل" ويترأس عصابة لسرقة السيارات من مختلف المحافظات اللبنانية ويتم نقلها إلى محافظة البقاع الشمالي ثم تهريبها إلى الأراضي السورية ومطلوب توقيفه بموجب عدة مذكرات توقيف.

كما حققت انجازا آخر بتوقيف المدعو منذر ر. طليس المعروف بـ"ميسم رياض" كونه مطلوباً بجرم السرقة بقوة السلاح وأعمال الخطف ومنها خطف المواطن ايلي مخول وتجارة العملة المزورة والسيارات المسروقة وضبطت بحوزته سيارة نوع "كيا بيكانتو" مسروقة.