living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توقيف "مروّع" العابرين على طريق المطار!

26
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمضي مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بعملية ملاحقة وتوقيف رؤوس عصابات الجريمة المنظمة، وخصوصاً أولئك الذين روّعوا المواطنين جراء عمليات السلب واطلاق النار في وضح النهار وسرقة السيارات والدراجات النارية.

وكمنت دورية مكتب أمن الضاحية في مديرية المخابرات للمدعو ع. جعفر مواليد العام 2002، في محلة حي السلم شارع البركات قرب شركة الغاز بعد الرصد والمتابعة الدقيقة والحثيثة وتكثيف الجهد الامني والاستعلامي لحوالي ٦ ساعات، وهو المعروف بسمعته السيئة جداً لجهة افتعال المشاكل وتعاطي المخدرات والسلب والسرقة بقوة السلاح واطلاق النار، وكونه مطلوب بموجب ١٤ مذكرة توقيف لاقدامه على القيام باعمال السلب والسرقه بقوة السلاح بأماكن وتواريخ مختلفة في محلة البركات وحي السلم وطريق المطار والتي تسببت بحالة من الذعر والرعب بين المواطنين في الأونه الأخيرة، حيث انتشر بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي ولظهوره بعدة فيديوهات على صفحات متخصصة بمتابعة وكشف الجرائم والمجرمين وهو يقوم بسرقه دراجات نارية وسلب المواطنين بقوة السلاح لاسيما في محلة طريق المطار.

وبالتحقيق مع الموقوف ع. جعفر اعترف باقدامه على ما يفوق المئة وعشرون عملية سلب بقوة السلاح وبطريقة احترافية برفقة شريكه المدعو ع. المقداد الملقب "بودي" غالبيتهم على طريق المطار الدولي بالاضافة إلى خط الشويفات خلدة الرئيسي و خط التيرو حيث يقوم برصد ضحاياه بدقة قبل أن يصوب السلاح باتجاههم ويسلبهم دراجاتهم وقد انتشر عدد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مما تسبب بحالة من الاستياء والخوف بين المواطنين.

كما واعترف الموقوف جعفر باقدامه على اطلاق النار، وبأنّه اطلق النار عشرات المرات بأماكن وتواريخ مختلفة وخاصة من على أسطح المنازل من أسلحة متنوعة في الهواء واثناء اشكالات، حيث أنّ السلاح لا يفارق يده فيطلق النار لأتفه الأسباب ويحصل ذلك بشكل يومي. وفي إحدى اشكالاته وبالتحديد بتاريخ 7 نيسان الحالي أصاب فتاة سورية عن طريق الخطا أثناء قيامه باطلاق النار على المدعو م. قاسم في محلة حي السلم، كما اعترف بتعمّده افتعال المشاكل بصورة دائمة في محلة حي السلم.

كما تمكّن فرع مخابرات البقاع من تحقيق انجاز نوعي بتوقيف أحد رؤوس سرقة السيارات، اذ تم توقيف المدعو أ. طليس الملقب "علي ابو خليل" ويترأس عصابة لسرقة السيارات من مختلف المحافظات اللبنانية ويتم نقلها إلى محافظة البقاع الشمالي ثم تهريبها إلى الأراضي السورية ومطلوب توقيفه بموجب عدة مذكرات توقيف.

كما حققت انجازا آخر بتوقيف المدعو منذر ر. طليس المعروف بـ"ميسم رياض" كونه مطلوباً بجرم السرقة بقوة السلاح وأعمال الخطف ومنها خطف المواطن ايلي مخول وتجارة العملة المزورة والسيارات المسروقة وضبطت بحوزته سيارة نوع "كيا بيكانتو" مسروقة.

نداء الوطن
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   